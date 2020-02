"Astro-Luca" nach Monaten im All zur Erde zurückgekehrt

Nach einem monatelangem Forschungsaufenthalt im All ist der italienische Astronaut Luca "Astro-Luca" Parmitano wieder auf die Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit dem ESA-Astronauten, der US-Amerikanerin Christina Koch und dem Russen Alexander Skworzow setzte am Donnerstagvormittag pünktlich in der kasachischen Steppe auf, wie in einer Übertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war.

SN/APA (AFP)/SERGEI ILNITSKY Die Erde hat die Astronauten wieder