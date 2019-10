Eine Salzburgerin steht international in vorderster Reihe, wenn es um die Suche nach Leben im Universum geht.

Die aus Salzburg stammende Astrophysikerin Lisa Kaltenegger ist federführend an der Erforschung von Planeten beteiligt, auf denen Leben möglich sein könnte. Sie ist Direktorin des Carl Sagan Institute in Cornell (New York). Sie ist fest davon überzeugt, dass es Leben ...