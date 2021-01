Auch im Winter ist der Tisch gedeckt

Die Vögel, die nicht in den Süden fliegen, können trotz Kälte und Schnee noch Insekten und Pflanzensamen finden. Gartenbesitzer mit einem Herz für die fliegenden Gäste lassen an Sträuchern Beeren hängen.

Was fressen unsere Vögel im Winter, wenn keine Insekten mehr umherfliegen, kein Obst mehr an den Bäumen wächst und die Bauern ihre Felder abgeerntet haben? Weil das Nahrungsangebot in der kalten Jahreszeit hierzulande rapide abnimmt, machen sich viele Vögel, vor allem die insektenfressenden Arten wie etwa Gartengrasmücken, auf den Weg in den warmen Süden.

Aber was machen diejenigen, die hierbleiben?

Interessanterweise finden sich auch im Winter noch einige Insekten, nur fliegen diese nicht mehr durch die ...