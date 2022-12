Auch Österreich mischt bei Forschung zu Kernfusion mit

Das erfolgreiche US-Experiment zur Kernfusion hat das Potenzial dieser Technologie aufgezeigt, das Energieproblem der Welt zu lösen. Auch Österreich spielt hier eine kleine, aber feine Rolle.

Unser Land ist neben den anderen EU-Staaten und Weltmächten wie den USA, China, Russland oder Indien Teil beim Projekt Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor), wie Friedrich Aumayr von der TU Wien im SN-Gespräch betont.

Aumayr sitzt im Verwaltungsrat der europäischen Iter-Organisation F4E (Fusion for Energy). Iter ist ein Versuchsreaktor, der auf dem Prinzip der magnetischen Kernfusion basiert und seit 2007 in Cadarache, Frankreich, in Bau ist. Aumayr: "80 Prozent von Iter sind fertig; die Arbeiten haben sich wegen ...