Auch viel Regen ist noch zu wenig

Im April gab es doppelt so viel Niederschlag wie normal zu dieser Jahreszeit. Warum das Grundwasserproblem dennoch weiter besteht.

Gefühlt hat es den ganzen April dahingeregnet. Das Gefühl hat nicht getäuscht: Tatsächlich fiel in Österreich mehr als doppelt so viel Niederschlag wie üblich. "Eine relativ ideale Situation für Mitte des Frühlings", sagt Alexander Orlik von der Geosphere Austria. Trotzdem konnte das Niederschlagsdefizit der vergangenen Monate nicht überall aufgeholt werden: Die Wasserstände von Seen und Flüssen hätten sich zwar erhöht, werde der Sommer aber trocken, sei das schnell verloren, erklärt der Klimatologe.

Während in Salzburg ein Anstieg der ...