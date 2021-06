Auf dem Mars gilt der Doppler-Effekt

Der Hubschrauber "Ingenuity" zeigte bei einem seiner erfolgreichen Flüge, dass ein wichtiges physikalisches Prinzip auch im Weltall messbar ist. Der geniale Entdecker war Salzburger. In der Welt der Wissenschaft ist er bis heute hoch angesehen.

An der Wand des Hauses Makartplatz 1 hängt ein Bild von ihm. Ernst schaut er auf das Gewimmel vor ihm, auf die Salzburger, die dort zu ihren Bussen hasten, und auf die Autos, die sich in der Kurve stauen. Selbstbewusstsein liegt in seinem Blick und dafür hat er allen Grund: Christian Doppler, Mathematiker und Physiker, ist weltberühmt. Die von ihm erkannten naturwissenschaftlichen Prinzipien gelten bis heute. Im Haus am Makartplatz kam er am 29. November 1803 zur Welt. In Salzburgs ...