Auf guten Schlaf kommt es an: Wie Bluthochdruck und Demenz zusammenhängen

Forscher haben in Schweden untersucht, wie hoher Blutdruck und das Risiko für Demenz zusammenhängen. Mechanismen im Körper können bei gestörter Nachtruhe nicht arbeiten.

Nächtlicher Bluthochdruck kann das Risiko erhöhen, an Demenz zu erkranken. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die der Neurowissenschafter und Buchautor Christian Benedict an der Universität Uppsala machte. Er hat zusammen mit seinen Kollegen Gesundheitsdaten von 1000 Männern analysiert, die über 20 Jahre hinweg gesammelt wurden. Die Männer waren zu Beginn der Datensammlung 70 Jahre alt. In diesen Daten sind 24-Stunden-Blutdruckprofile enthalten.

Christian Benedict erklärt die Zusammenhänge: "Wir wissen, dass guter und ausreichender Schlaf für den Körper essenziell ...