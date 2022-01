Aufbau eines nationalen Krebsregisters gefordert

In Österreich sind jährlich etwa 20.000 Sterbefälle auf Krebs zurückzuführen. Welche Therapien die Patienten bekommen, wie sie auf Medikamente ansprechen und wie die Krankheit verläuft, wird dezentral in den Bundesländern dokumentiert. Die Einführung eines österreichweiten verlaufsbezogenen Krebsregisters könnte die Behandlung der Patienten jedoch deutlich verbessern und auch der Forschung dienen, sagte die Onkologin Birgit Grünberger nun bei einer Pressekonferenz in Wien.

SN/msd/apa-fotoservice/juhasz Onkologin Birgit Grünberger