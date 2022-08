Ausbreitung von Krankheiten durch Klimawandel

Durch Viren, Bakterien oder Pollen ausgelöste Krankheiten nehmen zu.

Der Klimawandel verstärkt einer Studie zufolge die Ausbreitung vieler Krankheitserreger. Ein Forscherteam der Universität Hawaii kommt in einer Übersichtsarbeit zu dem Schluss, dass 58 Prozent der von Krankheitserregern ausgelösten Leiden durch den Klimawandel verschlimmert werden können. Das geschehe durch die Erwärmung an sich, aber auch durch extreme Wetterphänomene wie Dürren, Überschwemmungen oder Hitzewellen. Der Studie im Fachjournal "Nature Climate Change" lag eine Liste von 375 Krankheiten zugrunde, die von Erregern wie Viren, Bakterien, aber auch Pollen oder Pilzen ausgelöst werden. Die Forscher fanden bei ihrer Recherche mehr als 1000 einzelne Pfade, auf denen jeweils ein Erreger durch den Klimawandel gefördert wurde. So könnten etwa Wärme (160 einzelne Krankheiten) oder Hochwasser (121) die Verbreitung von Erregern wie Bakterien oder die von Mücken, Zecken und anderen Überträgern fördern.