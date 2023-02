Ausgezeichnete Bäume und Raben: Österreich hat seine vier Wissenschaftsbücher des Jahres gekürt

Was wäre besser für einen Baum, als irgendwann als Buch zu enden? Freilich nur das Glück, nicht nur den Rohstoff für den Lesestoff zu stellen, sondern auch noch mit Informationen über Bäume bedruckt zu werden - und wenn das Werk ausgezeichnet ist. Elisabeth Etz' Buch "Ein Baum kommt selten allein" (Leykam) ist als Junior-Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet worden.

Das Buch über das Öko- und Sozialsystem der Bäume vermittelt "in humorvollen und verständlichen Sätzen" für Lesende ab sechs Jahren ein breites Wissen über die ältesten Lebewesen der Erde, heißt es in der Laudatio. Schon die Fachjury, zu der die SN gehören, war überaus begeistert, weil es Kinder zum Mitmachen einlädt. Die Publikumsjury wählte das Werk der Wienerin Etz aus den fünf Büchern aus, die die Fachjury in zwei Runden den Leserinnen und Lesern aus Österreich zur Endabstimmung vorgab.

Auch in der Kategorie Naturwissenschaft/Technik konnte sich ein Lebewesen durchsetzen. Die "Raben" von Thomas Bugnyar sitzen auf Bäumen, können aber viel mehr. Das Buch aus dem Brandstätter-Verlag vom ausgewiesenen Rabenkenner widmet sich wie kein Werk zuvor der Cleverness des Federtiers.

Bei den Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften gewann das vielfach gerühmte "Fluchtparadox" von Judith Kohlenberger (Kremayr & Scheriau). Und in der Kategorie Medizin/Biologie setzte sich "Das narrative Gehirn. Was unsere Neuronen erzählen" (Suhrkamp) von Fritz Breithaupt bei der Österreich-Jury durch.