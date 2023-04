Australischer Küstenort bestaunte Sonnenfinsternis

In dem kleinen westaustralischen Küstenort Exmouth hat am Donnerstagmittag (Ortszeit) ein seltenes Spektakel stattgefunden: Für rund 58 Sekunden konnten Tausende Menschen eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Auf einer Aussichtsplattform, die etwa 20 Kilometer außerhalb des Ortes vorab errichtet worden war, brachen Schaulustige aus aller Welt in Jubel aus, als sich der Mond komplett vor die Sonne schob und so den Himmel verdunkelte.

BILD: SN/TIMEANDDATE, PERTH OBSERVATORY, 58 Sekunden lang bedeckte der Mond komplett die Sonne.