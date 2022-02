Austro-Medizinerinnen erhalten Schweizer Pfizer-Forschungspreise

Katharina Kusejko und Magdalena Renner unter den 20 durch die Stiftung Pfizer heuer ausgezeichneten Wissenschaftern

Zwei in der Schweiz tätige österreichische Forscherinnen erhalten heuer einen Forschungspreis der Stiftung Pfizer. 15.000 Schweizer Franken (14.200 Euro) gehen an die am Universitätsspital Zürich tätige Katharina Kusejko für ihre Forschung über Zusammenhänge zwischen Tuberkulose- und HIV-Infektionen. Einen weiteren Preis teilt sich Magdalena Renner vom Friedrich Miescher Institute Basel mit ihrem Kollegen Cameron Cowan für eine Nachbildung der Netzhaut.

Insgesamt 165.000 Schweizer Franken (rund 156.000 Euro) schüttet der Pharmakonzern über die Stiftung an in Schweizer Einrichtungen arbeitende Wissenschafter aus. Am Donnerstag erhalten 20 Forscherinnen und Forscher die Auszeichnungen in mehreren Kategorien.

Kusejko wird im Bereich "Klinische Forschung" in der Sparte "Infektiologie, Rheumatologie und Immunologie" ausgezeichnet. Die Wissenschafterin zeigte anhand von 14.000 Patienten aus der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie, dass Menschen mit einer "schlafenden" Tuberkulose(TB)-Infektion eine geringere HIV-Viruslast und weniger Krankheitsausbrüche aufgrund des geschwächten Immunsystems aufweisen als HIV-Patienten ohne eine solch latente Infektion. Bei einer aktiven TB-Erkrankung kehrte sich dieses Bild jedoch um, wie die Wissenschafterin im Fachblatt "PLoS Biology" berichtete.

Mit einer Nachbildung der Netzhaut (Retina) konnten Renner, Cowan und Kollegen im Fachmagazin "Cell" punkten. Aus Haut- und Blutproben entwickelten die Wissenschafter ein sogenanntes "Netzhaut-Organoid". Dabei werden aus in den Stammzell-Zustand zurückversetzten Zellen Modelle eines Organs angefertigt. Die Entwicklung zeigte große Ähnlichkeit mit echten Netzhäuten und könnte in Zukunft u.a. bei Behandlungen von Retina-Erkrankungen eine Rolle spielen, wie es in einer Aussendung der Stiftung Pfizer heißt. Die beiden Wissenschafter erhalten den Preis im Bereich "Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems" in der Sparte "Grundlagenforschung".