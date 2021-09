"Austronaut" Franz Viehböck: "Weibliche Raumfahrt in Schwung bringen"

Franz Viehböck spricht über den Nutzen der Raumfahrt, den nach ihm benannten Planeten und erklärt, wieso Weltraumtourismus und Kampf gegen den Klimawandel kein Widerspruch sind.

Am 2. Oktober 1991, also morgen vor 30 Jahren, hob Franz Viehböck (61) vom Weltraumbahnhof in Baikonur ab und flog als erster und einziger Österreicher ins Weltall - zur mittlerweile nicht mehr existierenden Weltraumstation Mir.

Was ist im Rückblick Ihr prägendster Eindruck Ihres achttägigen All-Aufenthalts? Franz Viehböck: Da gibt es mehrere. Das eine ist die Geburt meiner Tochter Carina - am Tag des Starts. Davon habe ich erst am nächsten Tag erfahren. Dann der Start mit dem Flug ...