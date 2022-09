Axolotl-Hirnzellen richten zerstörte Verbindungen in Verletzungsmodus

Der mexikanische Axolotl bildet nach Verletzungen neue Gliedmaßen, Organe und sogar Hirnregionen. Im Gehirn des Salamanders sind dafür spezielle "Ependymzellen" verantwortlich, berichten Wiener Forscherinnen mit Schweizer Kollegen im Fachjournal "Science". Sie aktivieren einen "Verletzungsmodus", woraufhin verloren gegangene Nervenzellen sowie die nötigen Verbindungen wiederhergestellt werden.

"Wenn das Gehirn eine Verletzung erfährt, aktivieren manche solcher Ependymzellen ein für Verletzungen spezifisches Set an Genen und schließlich werden die verlorenen Nervenzellen regeneriert", so Elly Tanaka und Katharina Lust vom Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien in einer Aussendung.

Gemeinsam mit Barbara Treutlein und anderen Wissenschaftern der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich "kartierten" die beiden Wiener Axolotl-Forscherinnen auch das gesamte Vorderhirn der Salamander. Anhand der jeweils in den Zellen aktiven Gene katalogisierten sie die verschiedensten Nervenzellen-, Stammzellen- und Vorläuferzellentypen dieser Gehirnregion.

Die Wissenschafter identifizierten dabei Gruppen von Nervenzellen im Axolotl, die dem Säugetier-Hippocampus entsprechen, also einer Gehirnregion, die an der Bildung von Erinnerungen involviert ist. "Ein kleines Eck des Gehirns zeigte sogar Ähnlichkeiten zur Großhirnrinde", betonen sie. In zukünftigen Studien wollen sie herausfinden, ob die Vernetzung und Funktion dieser Gehirnbereiche in den Salamandern und Säugetieren ähnlich oder unterschiedlich sind.