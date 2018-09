Bald Aus für Plastiksackerl aus Erdöl?

Ein neues Plastik-Ersatzprodukt könnte die mit Plastik zugemüllte Erde nach und nach befreien. Der Haken dabei: Das "echte" Plastik aus Erdöl ist immer noch viel zu billig.

Wir Menschen haben bereits mehr als acht Milliarden Tonnen Plastik produziert. Jährlich kommen etwa 80 Millionen Tonnen Verpackungen aus Plastik dazu. Nur die Hälfte davon wird wiederverwertet. Der Rest landet in der Müllverbrennung oder müllt Wälder und Wiesen, Seen und Meere zu. Mit einer neuen Materialklasse hätte die deutsche Chemikerin Sabine Amberg-Schwab vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC in Würzburg die Lösung für diese Umweltkatastrophe.