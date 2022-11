Bauchgefühle: Was sie aussagen und wann wir auf sie hören sollten

Bauchgefühle können Freunde oder orientierungslose Einflüsterer sein. Nur wer sie kontrolliert, hat einen Nutzen.

Eine größere Entscheidung steht an, es gilt, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Was würde man tun, wäre nur die Ratio ausschlaggebend. Und was sagt der Bauch? Warum sagt er das und vor allem: Hat er damit auch recht?

” Bild: SN/privat Raphael Bonelli, Psychiater Der Bauch denkt nicht langfristig.

Sie mögen vielleicht nicht den besten Leumund haben, aber sie sind eine existenzielle Funktion des Menschen: die Bauchgefühle. "Bauchgefühle sind etwas Gutes, solange sie der Mensch ...