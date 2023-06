Beeindruckende Echse: Fossil eines gewaltigen Skinks entdeckt

Fossile Art Tiliqua frangens war doppelt so schwer wie die schwersten heute lebenden Skinke.

Er war so groß wie ein menschlicher Arm und gut gepanzert: Forschende in Australien haben das Fossil des bisher größten bekannten Skinks entdeckt. Skinke gehören zu den Echsen. Sie sind in tropischen Gebieten weltweit verbreitet. Die Eigenheiten der fossilen Art Tiliqua frangens beschreibt das Team im Fachmagazin "Proceedings B" der britischen Royal Society. Mit rund 2,4 Kilogramm seien die Tiere mehr als doppelt so schwer gewesen wie die schwersten heute lebenden Skinke.

Die Schuppenechse mit breitem Schädel und gedrungenen Gliedmaßen lebte dem Team um Kailah Thorn von der Flinders University in Bedford Park zufolge während des Pleistozäns, gemeinsam mit Arten wie Beuteltier-Löwe und Kurzschnauzen-Känguru. Als Pleistozän wird die Epoche vor etwa 2,6 Millionen Jahren bis vor etwa 11.700 Jahren bezeichnet.

Tiliqua frangens sei rund 1.000 Mal größer als der gewöhnliche australische Gartenskink gewesen, sagte Kailah Thorn. "Das zeigt, dass selbst kleine Lebewesen während des Pleistozäns überdimensioniert waren." Wahrscheinlich habe der Skink die Nische gepanzerter Pflanzenfresser ausgefüllt, die die in Australien fehlenden Landschildkröten auf anderen Kontinenten besetzen.

Die Beschreibung der Art geht auf Funde in den Wellington-Höhlen im australischen Bundesstaat New South Wales und bereits in Museen liegende Fossilien zurück, wie Mitautorin Diana Fusco sagte. "Bei den Ausgrabungen in den Wellington Caves fanden wir diese mit Stacheln versehenen Panzerplatten, die überraschenderweise noch nie zuvor gefunden worden waren. Wir wussten, dass wir etwas Interessantes und Einzigartiges gefunden hatten."