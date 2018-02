Behörde bestätigte Risiko bestimmter Insektizide für Bienen

Für Wild- und Honigbienen sind sogenannte Neonicotinoide eine Gefahr. Das hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in einem neuen Bericht am Mittwoch klargestellt. Laut EU-Kommission ist geplant, dass die Mitgliedsstaaten auf dieser Basis am 22. März über einen vorliegenden Vorschlag des Freiland-Verbots diskutieren. Ob es auch schon eine Entscheidung geben wird, war unklar.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Mittlerweile ist die Gefahr der Neonicotinoide auch landläufig bekannt