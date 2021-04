Bei Blasenentzündungen machen nicht immer die Bakterien krank

Harn von Frauen sollte bei Blasenentzündungen mit einem Katheter untersucht werden.

Der Mensch ist mit sich selbst nicht allein - zumindest nicht in medizinischer Hinsicht. Mit ihm leben unzählbare winzige Lebewesen, die als Mikrobiom bezeichnet werden. Das Mikrobiom sitzt im Darm, in inneren Organen, auf der Haut und in der Nasenhöhle. Die Mikroben leben in Symbiose mit ihrem Gastgeber und beeinflussen dessen Körperfunktionen. Das Darm-Mikrobiom etwa ist an Stoffwechsel- und Immunfunktionen beteiligt. Vieles wird derzeit dazu erforscht, was dazu führt, dass ebenso viele herkömmliche medizinische Annahmen sich als nicht mehr haltbar ...