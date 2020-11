Bei PCR-Tests gibt es deutliche Preisunterschiede

Wer sich privat auf Corona testen will, zahlt in Nachbarländern weniger. Aber auch hierzulande schwanken die Kosten.

Eigentlich ist die Ausgangslage simpel: Wer keinerlei Covid-19-Symptome aufweist, aber dennoch einen PCR-Test machen will - etwa um sich nach einer Urlaubsreise abzusichern -, muss für den Test selbst zahlen. Und zwar 138 Euro, den von der Ärztekammer bereits vor Monaten empfohlenen Preis. So simpel ist es dann aber doch nicht - zumindest nicht, was den Preis anbelangt. Wie die Salzburger Arbeiterkammer bereits Anfang November recherchierte, variieren allein im Bundesland die Kosten zwischen 114 und 150 Euro; mittlerweile bietet die ...