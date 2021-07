Beim Master in der Arztpraxis: Privatunis bieten Bachelor-Masterstudium in Medizin an

Auch die Salzburger PMU will nachziehen. Drohen bald "Schmalspurärzte"?

Die damals neu gegründete Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) in Krems war die Erste: Sie bietet seit 2013 ein Medizinstudium in Form eines dreijährigen Bachelors an, auf den ein dreijähriger Master aufbaut. "Nach den sechs Jahren schließt man ab und darf, obwohl es ein Masterstudium ist, den Titel ,Dr. med. univ.' führen, der auch in ganz Europa anerkannt ist", sagt KL-Pressesprecherin Eva-Maria Gruber.

Seither sind etliche, großteils private Medizinunis bzw. -fakultäten auf den Bachelor-Master-Zug ...