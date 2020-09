Bergbewohner ticken anders

Eine Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Geländeformen und der Persönlichkeit. In Amerika sind Menschen in Höhenlagen weniger verträglich und gewissenhaft sowie introvertiert - aber auch emotional stabiler und offener für Neues.

Eine Vermutung: Menschen, die in den Bergen leben, haben einen eigenen Charakter. Ist das via Populärkultur transportierte Bild des einsamen Wolfes in der Wildnis ein Klischee? Bringt das Leben in höheren Regionen unweigerlich verwegene Einzelgänger mit sich? Eine Studie der Karl-Landsteiner-Privatuniversität Krems (KL Krems) und der University of Cambridge hat sich nun dieser und anderer Fragen angenommen. Fazit der zweieinhalb Jahre dauernden Forschungsarbeit? Menschen in den Bergregionen der USA sind im Vergleich zu Personen aus flacheren Regionen weniger verträglich, tendieren ...