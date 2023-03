Star-Psychologe Leon Windscheid erklärt, wie wir mit negativen Emotionen umgehen können und was es mit "Auberginen-Wut" auf sich hat.

Unsere Gefühle bauen wir selbst in uns auf, schreiben Sie in Ihrem Buch "Besser fühlen". Was meinen Sie damit? Leon Windscheid: Viele Menschen glauben, dass Gefühle etwas sind, was von außen auf uns einprasselt. Etwa: Ich bin sauer, weil die Chefin mich provoziert hat. So einfach ist es aber nicht. Unsere Gefühle werden vielmehr von uns selbst erschaffen, um mit der Welt um uns umgehen zu können. Wenn wir zum Beispiel Trauer empfinden, hilft uns das, besser reflektieren zu können. ...