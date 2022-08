Besuch im Deutschen Museum: Wo der Erfindergeist keine Grenzen kennt

Das Deutsche Museum in München gehört zu den größten naturwissenschaftlich-technischen Museen der Welt. Ein Besuch im Wunderland.

Wie tief die Technik in ihrer Geschichte den Alltag der Menschen verändert hat, lässt sich in der Literatur nachlesen. Ein solches Zeitdokument ist der Roman "Verlorene Illusionen" des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac (1799-1850), in dem er den Aufstieg eines jungen Ehrgeizlings aus der Provinz beschreibt. Balzacs bissige Gesellschaftskritik schaut nicht nur in den menschlichen Charakter, sondern auch in den korrupten Literaturbetrieb und den verrotteten Journalismus seiner Zeit. Detailliert beschreibt er zudem Herstellungsmethoden für das Papier sowie die Druckerpressen samt ...