Bewirtschaftete Wälder speichern mehr Kohlenstoff als naturbelassene

Konkurrenz zwischen den Bäumen vermindert in naturbelassenen Wäldern den Holzertrag und die Kohlenstoff-Speicherkapazität.

In unbewirtschafteten Wäldern sterben durch Konkurrenz so viele Bäume ab, dass bis zu 40 Prozent ihres Materials in der "Totholzfraktion" enden, berichtet ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung. Es geht damit nicht nur für die Holzproduktion verloren, sondern bindet auch längerfristig keinen Kohlenstoff mehr. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Forest Ecology and Management" veröffentlicht.

Bisher hat man die Zuwachsraten und Kohlenstoff-Aufnahmekapazitäten meist bei Einzelbäumen ermittelt, die sich ohne Konkurrenz frei entwickeln können, heißt es in einer Aussendung des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) in Wien. Sie wachsen daher bis ins hohe Alter gut und nehmen dabei viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf. "Im Wald bewirkt die Interaktion zwischen den Bäumen aber, dass ein Großteil frühzeitig stirbt", so BFW-Forscher Thomas Ledermann: "Immer, wenn während der Bestandsentwicklung die Dichte der wachsenden Bäume auf einem Standort hoch wird, sterben einige von ihnen ab." Dies wären laut der aktuellen Studie jährlich zwischen fünf und zwanzig Prozent aller Bäume.

Ein Team um Hans Pretzsch von der Technischen Universität München (Deutschland) hat Daten von 476 Langzeitversuchsflächen aus Europa ausgewertet, wo verschiedenste Bestände bis zu 150 Jahre lang beobachtet und vermessen wurden. Am schnellsten steigt der Kohlenstoffvorrat in einem jungen Bestand, wenn die Bäume hohe Zuwächse verzeichnen, berichten die Waldwachstumskundler. Später nehmen Zuwachs und Kohlenstoffaufnahme ab, weil Bäume absterben und dadurch entstehender "Standraum" von den Verbliebenen nicht mehr so effizient genutzt werden kann. "Bis zum Ende seiner Jugendphase hat ein Bestand bereits mehr Kohlenstoff aufgenommen, als nach 100 bis 150 Jahren in den stehenden Bäumen gespeichert ist", so die Forscher.

"Bei einer Bewirtschaftung werden die Bäume vor dem natürlichen Absterben entnommen", erklärte Peter Mayer (BFW): "Das Holz kann zu Holzprodukten verarbeitet werden, und diese speichern weiterhin den Kohlenstoff, oder es werden fossile Brennstoffe ersetzt." Verbleiben die Bäume hingegen im Wald, sterben sie ab und ein Teil des aufgenommenen Kohlendioxids wird wieder in die Atmosphäre entlassen. "Der Wald ist aber auch ein wichtiger Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Pilze und diese benötigen eine Mindestmenge an absterbenden und toten Bäumen", so die Experten: "Daher sollte auch in einem Wald mit optimierter Kohlenstoffaufnahme eine gewisse Menge Totholz erhalten werden."