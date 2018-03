Bienen - sie fliegen seit 110 Millionen Jahren

Der deutsche Philosoph und Imker Tim Koch erzählt Neuigkeiten aus dem Leben - und Sterben - der Bienen. Er beschreibt ihre Herrschaft über diesen Planeten. Und er erzählt von ihren Nachfolgern, den Roboterbienen.

Seit mindestens 110 Millionen Jahren prägt "der Bien" das Leben auf unserer Erde. Er dient seit der Kreidezeit einer riesigen Pflanzengruppe als Bestäuber. Nur so können sich diese vermehren. "Herr Bien" - so nennt der Imker Tim Koch liebevoll das Volk der Bienen. Es besteht zumeist aus abertausenden Individuen und handelt doch als ein einziger Organismus. Koch, Nebenerwerbsimker und Philosoph der Humboldt-Universität in Berlin, betrachtet die fleißigen Bienchen als Wesenheit, ausgestattet mit einer verblüffenden Schwarmintelligenz. In seinem Buch zeigt er, wer der Bienen größte Feinde sind: die Menschen.