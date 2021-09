Bio-Chemikerin Renée Schroeder: "Mehr Biologie- als Religionsstunden wären nötig"

Biochemikerin Renée Schroeder erklärt die Funktion von RNA. Eine Coronaimpfung sei "kein Polit-Statement, sondern ein Intelligenztest".

Sie ist pensionierte Uniprofessorin für Biochemie, war Wittgenstein-Preisträgerin und Wissenschafterin des Jahres. Zudem hat Renée Schroeder (68) 2011 den Leierhof in Abtenau gekauft, wo sie sich mit Heilkräutern beschäftigt. Jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben: In "Was ist Leben?" erklärt sie kompakt, wie das Leben entstanden ist, was die Ribonukleinsäure (RNA) kann und wie sie sich von der DNA unterscheidet. Ihr Motiv? "Ich habe schon beim Gentechnik-Volksbegehren 1997 Vorträge gehalten und Leute neutral aufgeklärt, damit sie sich selbst eine ...