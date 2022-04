"Biogas ist zu wertvoll, um es zu verheizen"

Experten hoffen, dass der Ukraine-Krieg den Gasausstieg beschleunigt. Woher ökologische Alternativen kommen, ist aber noch offen.

Um auf die globalen Umweltprobleme aufmerksam zu machen, wird am 22. April der "Earth Day" gefeiert. Das heurige Motto: "Invest in our planet." Als aktuelle Frage drängt sich der aufgrund des Ukrainekriegs geforderte schnellere Ausstieg aus Erdgas auf - der Milliarden-Investitionen bedeutet. Die renommierte deutsche Energieexpertin Claudia Kemfert hat jüngst angesichts des Krieges gemeint, dass dieser sogar ein Booster für die Energiewende sein könnte. Andererseits hat in Österreich die Wirtschaftskammer gefordert, aufgrund der Energiepreisrallye die geplante CO 2 - Steuer auszusetzen.

...