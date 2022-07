Bisher kein Affenpocken-Todesfall in Europa registriert

Die Zahl der gemeldeten Affenpocken-Infektionen in der Europaregion ist auf fast 6000 gestiegen. Das berichteten die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation WHO in einer gemeinsamen Analyse mit Datenstand 5. Juli. Bisher sei noch kein Todesfall registriert worden.

SN/APA/Andrea Schnartendorff/RKI/An Zahl der Infektionen auf fast 6000 gestiegen