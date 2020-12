Blütenpflanzen eroberten Weltherrschaft in drei Schritten

Ein Logistiksystem verhalf Blütenpflanzen, die ganze Welt zu erobern, berichten Forscher des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg (NÖ) im Fachjournal "Science Advances": In der Evolution ermöglichten Transporter (PIN Eiweißstoffe) für das Pflanzen-Wachstumshormon "Auxin" drei Schritte dazu: Die Entstehung der ersten Landpflanzen aus Grünalgen, die Entstehung von Gefäßpflanzen aus Moosen und die Entstehung der Blüten.

Ein Team um Jiri Friml vom IST Austria untersuchte die Funktion der PIN-Transporter in der Modellpflanze Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) und entdeckte dabei, dass sie für drei Innovationen in der Pflanzenwelt verantwortlich sind: Dass es unterirdische Wurzeln und überirdische Sprosse gibt, dass sich Blütenstände bilden und dass Blüten überhaupt existieren. Sie ermöglichten damit, dass sich die Blütenpflanzen vor 135 Millionen Jahren aus "Nacktsamern" (Gymnospermae) wie Nadelbäumen und Ginkgos entwickelten. Heute stellen sie mit 350.000 Arten 90 Prozent aller Landpflanzen. Quelle: APA