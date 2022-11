"Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß": Berühmte Appelle zum Verzicht

In Zeiten großer Krisen riefen Staatsmänner die Landsleute zu Opfern und Verzicht auf: Heute traut sich das kaum noch jemand

Zum Verzicht auf das Auto oder die Flugreise aufrufen - das wagt heute in der Politik so gut wie niemand. Es sei denn, einem Politiker rutscht einmal so etwas Ähnliches wie ein Verzichtsappell heraus, wie zuletzt im Präsidentschaftswahlkampf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste da herbe Kritik einstecken, nachdem er im Wahlkampf in Richtung der Jugend gesagt hatte, diese müsse angesichts der Teuerung eben die "Zähne zusammenbeißen". Eigentlich eine banale, faktenbasierte Aussage, der man sachlich kaum widersprechen konnte. Dennoch folgte ...