Bombengefahr aus dem Meer: Chemikalien von Tonnen an Weltkriegsmunition treten aus

Auf dem Grund von Nord- und Ostsee liegen Tonnen an Weltkriegsmunition. Die deutsche Regierung will diese bergen lassen. Doch noch gefährden die Sprengstoffe Fische und Touristen.

Sven-Tobias Schlaak kennt die Gefahr am Strand gut. Er lebt in Karlshagen auf Usedom, verdient sein Geld mit Bernstein, dem Schmuckstein aus Millionen Jahre altem Baumharz. Er macht daraus Anhänger, Armbänder, bietet in seiner Werkstatt Schleifkurse an - ein Profi also. Sobald große Stürme das Ostseegold aus dem Meer an den Strand spülen, ist er nicht nur auf Usedom unterwegs, sondern auch auf der nahe gelegenen anderen Ostseeinsel, auf Rügen. Nur: Er findet im Spülsaum immer wieder Klumpen, die Bernstein ...