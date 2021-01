Botswanas Behörden untersuchen erneut mysteriöses Elefantensterben

Nur wenige Monate nach dem Massensterben von Elefanten im weltberühmten Naturparadies Okavango-Delta untersuchen die Behörden in Botswana erneut rätselhafte Todesfälle von Dickhäutern. "Bisher wurden wir über fünf Kadaver informiert, die Forscher von der Organisation Rhinos without borders entdeckt haben", erklärte Dimakatso Ntshebe von der zuständigen regionalen Wildtierbehörde am Dienstag.

SN/AFP Hunderte Elefanten im Okavango-Delta kamen auf mysteriöse Weise um.