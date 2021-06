Bransons Virgin Galactic erhält Erlaubnis für Touristen-Flüge ins All

Die Raumfahrtfirma Virgin Galactic des Milliardärs Richard Branson darf Touristen ins All bringen. Die US-Luftverkehrsbehörde FAA hat die entsprechende Erlaubnis erteilt, wie Virgin Galactic mitteilte. Sie wertete dafür Daten vom Testflug des Virgin-Raumflugzeugs "VSS Unity" mit zwei Piloten im Mai aus.

Mit der FAA-Freigabe heizt sich der Wettlauf zwischen drei Milliardären um touristische Flüge ins All weiter auf. Amazon-Gründer Jeff Bezos will selbst mit einer Rakete seiner Firma Blue Origin ins All fliegen. Der Start ist für den 20. Juli angesetzt. Unklar ist, ob Virgin Galactic nun noch früher starten kann. Die Firma SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk will bis Ende des Jahres einen ersten Flug mit Weltraumtouristen starten. Bisher flogen mit SpaceX bereits Astronauten zur Internationalen Weltraumstation ISS.

Die Aktie von Virgin Galactic sprang nach Bekanntgabe der FAA-Freigabe zeitweise um rund ein Drittel hoch.