Brauchen wir in der Krise neue Utopien?

Weggabelung. Krisenzeiten wie die jetzige lassen Utopien sprießen. Fast scheint es, als hätte die Menschheit ohne radikale Lösungen kein langes Dasein mehr. Superreiche wie Elon Musk sehen ihr Heil auf dem Mars. Die Gegenutopie heißt schlicht Verzicht auf 90 Prozent des westlichen Konsums. Fakt ist, es geht ums Ganze.

Galaktische Fantasien sind wieder in. Die Werbung und der Buchmarkt sind voll davon, es gibt neue Staffeln von "Star Wars" und im Radio läuft noch immer "Walking on the Moon" von Police und David Bowies "Space Oddity".

Das ist kein Zufall. Je begrenzter das irdische Dasein empfunden wird, desto attraktiver werden Fluchtkonzepte - sprich: Utopien. Millionen junger Menschen würden sich für Leben im All begeistern, schreibt der deutsche Soziologe Stefan Selke im kürzlich erschienenen Buch "Wunschland" (Ullstein-Verlag). Der ...