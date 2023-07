Brite Jim Skea ist neuer Vorsitzender des Weltklimarats

Der Weltklimarat (IPCC) hat einen neuen Vorsitzenden: Gewählt wurde bei der Sitzung des IPCC in Nairobi am Mittwoch der Brite Jim Skea (69). Der Professor für nachhaltige Energie am Imperial College in London befasst sich seit rund 40 Jahren mit Klimaforschung, wie der Weltklimarat mitteilte. Er löst den Südkoreaner Hoesung Lee ab.

Der Brite Skea wurde am Mittwoch zum neuen IPCC-Chef gewählt.