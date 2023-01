Büro des International Vaccine Institute (IVI) eröffnet in Wien

Eine Zweigniederlassung des International Vaccine Institutes (IVI) ist in Wien eröffnet worden. Eine entsprechende Mitgliedschaft wird deshalb diese Woche im Ministerrat beschlossen, hieß es am Dienstag. Ziel der Einrichtung ist es, die Entwicklung und Zurverfügungstellung von sicheren, effektiven und erschwinglichen Impfstoffen zu gewährleisten. Das Institut mit Sitz in Seoul unterhält Niederlassungen weltweit, das Regionalbüro für Europa befindet sich in Stockholm.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) sind sich einig, dass Österreich seine Anstrengungen in diesem wichtigen Bereich noch weiter intensivieren möchte. Durch einen gemeinsamen Beschluss im Ministerrat, wird der Antrag auf Mitgliedschaft Österreichs beim International Vaccine Institute gestellt und somit weiters die Voraussetzungen zur dauerhaften Ansiedelung der Zweigniederlassung geschaffen. Österreich wird jährlich einen Betrag von 860.000 Euro investieren.