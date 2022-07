Bunte Welt: Was Farben mit uns machen

Ein bunter Sommer-Schwerpunkt: Beim Bummel durch die Zeiten spielt sich allerlei Buntes ab.

"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und Grün des Lebens goldner Baum." Mephisto spricht in Johann Wolfgang von Goethes "Faust", als könne er alles tiefere Wissen für sich in Anspruch nehmen. Doch Grau hat mindestens 50 Schattierungen und das gute, wertvolle Grün zeigt Schattenseiten. Schwarz tendiert manchmal ins Blaue, Violette, Braune. Weiß changiert in Abstufungen. Blau hat die Seiten gewechselt und Rot ist vom Thron gestoßen. Farbe ist eine allumfassende Macht, die Objekte, Orte und Sichtweisen verändert. Sie trägt diese ...