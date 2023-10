Burgtheater-Klimakonferenz: Impulse für Klimaschutz und Energiewende

Tagung am 17. Oktober im Kasino am Schwarzenbergplatz zu sehr diversen Themen: ESG-Reporting, Green Finance und Nachhaltigkeit in der Kunst

Um ESG-Reporting, Green Finance und Green Washing geht es am 17. Oktober ab 9 Uhr bei einer Klimakonferenz im Kasino am Schwarzenbergplatz, die das Burgtheater gemeinsam mit der Rechtsanwaltskanzlei Silberbauer ausrichtet. "Die Konferenz richtet sich an Kulturveranstalter*innen und Unternehmen, die der ökologischen Nachhaltigkeit einen wichtigen Stellenwert einräumen, sowie an Jurist*innen und Interessierte, die sich mit der Materie beschäftigen", so die Einladung.

"Als Burgtheater engagieren wir uns aktiv für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir setzen in unserer Organisation auf allen Ebenen Maßnahmen Richtung grüne Wende", lässt Burgtheater-Direktor Martin Kušej wissen. "Solarstrom, nachhaltige Kostüme und Bühnenbilder und Senkung des Energieverbrauchs sind nur einige unserer Initiativen. Ebenso wichtig sind uns Austausch und Diskussion zum Thema, um Impulse Richtung Klimaschutz und Energiewende zu setzen." Dem Burgtheater wird im Rahmen der Konferenz das Österreichische Umweltzeichen verliehen und die Urkunde der Zertifizierung durch das Umweltmanagementsystem EMAS überreicht.

Die Themen sind ebenso divers wie die Vortragenden: Burgtheater-Dramaturg Andreas Karlaganis referiert über Nachhaltigkeit in der Kunst, Biodiversitätsforscher Franz Essl und Martin Hablesreiter vom interdisziplinären Designatelier honey & bunny sprechen zum Thema "there is no future on a dead planet".

Nach einem Vortrag der Juristin Verena Ehold, Geschäftsführerin im Umweltbundesamt, geht es zum Abschluss in einer Podiumsdiskussion um die Frage "Transformation: mit oder ohne Politik?". Anstatt einer Tagungsgebühr werden Spenden für Fridays for Future, Global 2000 und den WWF erbeten.