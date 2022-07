Clusters of Excellence: Elf Teams im Rennen um 70-Millionen-Euro-Forschungsförderung

Die zweite Runde des Auswahlverfahrens für die "Clusters of Excellence" ist abgeschlossen, noch elf Konsortien sind im Rennen um die mit Abstand höchste Forschungsförderung Österreichs.

Eine internationale Jury hat aus 35 eingereichten Anträgen diese Auswahl getroffen und das Kuratorium des Wissenschaftsfonds FWF diese Empfehlung bestätigt, teilte der FWF mit. In dem neuen Exzellenzzentren-Programm winken bis zu 70 Mio. Euro für zehn Jahre pro Forscherteam.

Der FWF hat im Frühjahr 2021 mit der Ausschreibung der ersten "Clusters of Excellence" die neue Exzellenzinitiative im Bereich Grundlagenforschung gestartet. Ziel des Programms ist es, mit den Exzellenzzentren ein Forschungsfeld langfristig auf internationalem Spitzenniveau an mehreren Forschungsstätten in Österreich zu verankern. Dazu sollen Teams von mindestens drei Unis bzw. Forschungseinrichtungen für zukunftsweisende Großprojekte bis zu 70 Mio. Euro über zehn Jahre erhalten. Je nach Größe der ausgewählten Cluster können laut FWF in der ersten Runde in etwa vier bis sechs solcher Exzellenzzentren starten.

Von den 35 eingereichten Konzeptanträgen hat eine internationale Jury elf für die finale Entscheidungsrunde ausgewählt. Maßgeblich dafür sei das Innovationspotenzial und die wissenschaftliche Exzellenz gewesen. Die elf Finalisten werden nun zur Ausarbeitung eines Vollantrags eingeladen. Die Entscheidung fällt dann nach deren Begutachtung sowie einem Hearing im März 2023, wobei erneut eine internationale Jury bewerten wird. Erste "Cluster of Excellence" werden ab Juni 2023 ihre Forschungsarbeit aufnehmen können.

Folgende Vorhaben wurden zur Ausarbeitung eines Vollantrags eingeladen (Thema, Forschungsstätte, Forschungsdirektor, Partner):