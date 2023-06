CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf Höchststand geklettert

Die Fieberkurve der Klimakrise, die Keeling-Kurve, die die CO2-Konzentration in der Atmosphäre misst, ist in den vergangenen Tagen auf fast 425 ppm (parts per million) gestiegen - der höchste Stand seit Millionen von Jahren.

Das kalifornische Forschungszentrum Scripps Institution of Oceanography, das seit 1958 auf Hawaii die CO2-Konzentration in der Luft erfasst, meldete für den 29. Mai 2023 einen Tageswert von 424,61. Ein so hoher Wert wurde nie zuvor gemessen. Seit 1958 messen US-Forscher die CO2-Konzentration in der Luft von der Station Mauna Loa auf Hawaii aus. Es ist die älteste Kohlendioxid-Messstation der Welt. Als die Untersuchungen dort begannen, lag der CO2-Wert noch bei 317 ppm. Charles David Keeling gilt mit seinen messtechnischen Belegen als Entdecker des Treibhausgas-Effektes. Die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre sorgt dafür, dass sich die Erde zunehmend erhitzt und bis Ende des Jahrhunderts Teile des Planeten unbewohnbar werden. Der Vulkanausbruch des Mauna Loa im vergangenen November hatte auch die Messreihe der Forschungseinrichtung auf dem Berg für einige Monate unterbrochen. Bis März kamen die Daten von einer Ersatzmessstation, die Wissenschafter und die US-amerikanische Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA beim Observatorium am Mauna Kea installiert hatten.