CO2 und Plastikmüll werden mit Solarenergie Kraftstoff und Kosmetikum

Chemischer Reaktor verwandelt CO2 aus der Luft in den Brenngas-Grundstoff "Synthesegas" sowie Plastikmüll in den Kosmetika-Ausgangsstoff Glycolsäure. Prozess dazu wird von Sonnenlicht angetrieben.

Eine Art Eier legende Wollmilchsau gegen Treibhausgas-, Kraftstoff- und Plastikmüllkrise entwickelte der österreichische Chemiker Erwin Reisner, der am Department of Chemistry der University of Cambridge (Großbritannien) arbeitet. Sein chemischer Reaktor wird mit Sonnenenergie betrieben und verwandelt CO 2 aus Abgasen in den Brenngas-Grundstoff "Synthesegas", sowie Plastikmist in den Kosmetika-Ausgangsstoff Glycolsäure. Die Studie wurde im Fachmagazin "Joule" veröffentlicht.

Der von Reisner mit Kollegen entwickelte chemische Reaktor hat zwei Einheiten. Auf der einen Seite wird Luft durch alkalische Lösung "geblubbert", schreiben die Forscher in einer Aussendung der Uni Cambridge. Die meisten Gase der Luft wie Stickstoff und Sauerstoff sprudeln ungehindert durch, CO 2 wird dadurch jedoch gezielt eingefangen und in einer Lösung angereichert. Danach wird es in Synthesegas umgewandelt.

Dafür braucht es aber ein "Geschenk" aus der anderen Einheit. Dort befindet sich Plastik, das dem CO 2 Elektronen spendiert, berichtet Reisners Mitarbeiter, Motiar Rahaman: "Das Plastik zerfällt dadurch zu Glykolsäure, die in der Kosmetikindustrie häufig verwendet wird." Für den Prozess brauche man keine weitere Energie als Sonnenlicht. Dieses solarbetriebene System nimmt also zwei schädliche Abfallprodukte auf, nämlich Plastik und Kohlenstoffemissionen, und wandelt sie in etwas wirklich Nützliches um", so die Wissenschafter.

"Es gibt bereits eine massive Forschungstätigkeit für Carbon Capture and Storage (CSS), bei der CO 2 aus der Luft abgefangen und dann unter die Erde gepumpt und gespeichert wird", erklärte Reisner der APA: "Das halte ich nicht für sinnvoll, da dies viel Energie benötigt und die Fortsetzung der Ölexploration rechtfertigt." Anstatt CO 2 aus der Luft unterirdisch zu speichern, sollte man besser sauberen Kraftstoff daraus herstellen.

Das funktioniere nun erstmals auf direktem Weg. Als Reaktionspartner braucht man Kunststoff, und praktischerweise könne man dazu Plastikmüll verwenden, der im Prozess ebenfalls in eine wertvolle Chemikalie umgewandelt wird.

Allerdings legt die Quasi-Wollmilchsau zur Zeit noch recht kleine Eier: Das System funktioniert im Labor, aber bis es in industriellem Maßstab verwendet werden kann, bräuchte es noch die eine oder andere Verbesserung, so die Forscher.