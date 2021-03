Corona - ACE2-Virenandockstellen werden bei Infekt mehr statt weniger

ACE2 ist die Andockstelle von SARS-CoV-2 an Lungenzellen. Bei Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen steigt die ACE2-Menge im Blut stark an, so Wiener Mediziner. Das passiert aber auch bei Grippeviren und könnte demnach Folge der Entzündungsreaktionen sein. Bisher vermutete man aus Versuchen mit Coronavirus-infizierten Mäusen, dass ACE2 bei Covid-kranken Menschen weniger wird. Die Studie erschien im Fachmagazin "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine".

SN/APA/AFP/Centers for Disease Control and /LIZABETH MENZIES Symbolbild.