Corona-Atemtest: Heimische Expertin skeptisch

US-Behörde hat Gerät Notfallzulassung erteilt. Firma kann nur 100 Stück pro Woche herstellen.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat kürzlich den ersten Atemtest auf Covid-19-Infektionen per Notzulassung freigegeben. In der Atemluft im Falle einer Ansteckung vorhandene Proteine werden als Marker verwendet. Das Testverfahren stammt vom der texanischen Medizintechnikfirma InspectIR-Systems. Der "Covid-19 Breathalyzer" weist nicht direkt SARS-CoV-2 nach, sondern kombiniert in einem koffergroßen Gerät einen Gas-Chromatographen und ein Gerät zur Massenspektometrie. Aus der Atemluft - die Probanden blasen ähnlich wie beim Alko-Vortest direkt durch einen Einweg-Schlauch in das Gerät - werden fünf flüchtige organische Verbindungen aufgetrennt ...