Corona beeinträchtigt laut UNICEF Psyche von jungen Menschen

Die Corona-Pandemie hat dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF zufolge auch die psychische Gesundheit von jungen Menschen beeinträchtigt. Eine Umfrage in 21 Ländern ergab demnach, dass sich jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 15 und 24 Jahren "häufig depressiv fühlt oder wenig Interesse daran hat, Dinge zu tun". Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten UNICEF-Bericht hervor, für den Kinder und junge Erwachsene in 21 Ländern befragt wurden.

