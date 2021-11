Corona - Booster-Impfungen werden von der MedUni untersucht

Der so genannte Booster ist die dritte Impfung gegen das Coronavirus. Damit soll sichergestellt werden, dass der Antikörperschutz gegen SARS-CoV-2 aufrecht gehalten wird. Um die genaue Wirkung und die Sicherheit dieser Drittimpfung zu untersuchen, führt die MedUni Wien eine großangelegte Studie durch, teilte sie in einer Aussendung am Montag mit. Mindestens 5.000 Freiwillige soll die Stichprobe umfassen.

SN/APA/dpa/Sebastian Gollnow