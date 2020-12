Corona - China will Biontech/Pfizer-Vakzin verimpfen

Der in Partnerschaft des US-Pharmaherstellers mit dem deutschen Biotech-Unternehmen hergestellte Impfstoff soll im kommenden Jahr auch in China eingesetzt werden. Mindestens 100 Millionen Dosen würden von Shanghai Fosun Pharma nach erfolgreicher Zulassung des Vakzins in der Volksrepublik importiert, teilte der chinesische BioNTech-Partner mit.

