Corona - Experten beraten über Ende des Gesundheitsnotstands

Unabhängige Experten haben am Donnerstag in Genf Beratungen über den wegen der Corona-Pandemie im Jänner 2020 verhängten weltweiten Gesundheitsnotstand aufgenommen. Der Rat prüft alle drei Monate, ob der Notstand beendet werden soll. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgt seiner Empfehlung in aller Regel.

SN/apa