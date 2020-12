Corona - Fernüberwachung von Patienten könnte Spitäler entlasten

Fernüberwachung der Vitalfunktionen könnte Corona-Patienten vor dem Spital bewahren und Kliniken entlasten. Das Unispital Luigi Sacco in Mailand experimentiert damit. Ein Schweizer Start-up leitet das Projekt mit dem ursprünglich für die Raumfahrt entwickelten System.

Das Prinzip ist nicht neu und in der Raumfahrt ebenso verbreitet wie in Kliniken (etwa bei der Geburtsüberwachung): ein Gurt, an dem Sensoren befestigt sind, welche laufend Vitalfunktionen wie Temperatur, Blutdruck, Sauerstoffsättigung des Bluts, Herz- und Atemfrequenz sowie Bewegungen aufzeichnen und übermitteln.

In der vom Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) in Neuenburg für die Esa entwickelten neuesten Variante werden die gemessenen Daten in Echtzeit via Bluetooth über eine auf dem Patienten-Smartphone installierten mobilen App an ein zentrales System übertragen, auf welches auch das Pflegepersonal zugreifen kann.

Liegt ein gemessener Wert unter oder über einem vorgängig definierten Grenzwert, sendet das System automatisch eine Benachrichtigung an das Pflegepersonal. Damit können Patienten zu Hause bleiben und bei Bedarf medizinische und psychologische Unterstützung erhalten.

Das System wird zurzeit am Universitätsspital Luigi Sacco in Mailand im Rahmen einer klinischen Studie und nach einem von Maurizio Viecca, Direktor der Abteilung für Kardiologie, erarbeiteten Protokoll und Programm geprüft. Die Plattform wurde von der Ethikkommission genehmigt.

"Ich bin mit dem technologischen Inhalt in Bezug auf Zuverlässigkeit und Präzision sehr zufrieden, und freue mich für die Patienten, die nun über ein Gerät verfügen, das ein verlässliches therapeutisches Instrument darstellt, und nicht nur eine Option", lautet Vieccas erstes Fazit laut einer Mitteilung vom Freitag.

Quelle: Apa/Sda