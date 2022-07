Corona-Folge: Mehr Kinder leiden an Essstörungen

Experte Daniel Weghuber ortet auch psychosoziale Folgen der Lockdowns bei Kindern und Teenies. Als Abhilfe wünscht er sich mehr Schulsport - und ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr.

"Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche massiv beeinflusst: nicht als Hauptrisikogruppe der Erkrankung selbst, aber als diejenigen, die mit der anteilig längsten Lebenszeit die Konsequenzen mitgetragen haben." Das sagt Daniel Weghuber, Primar für Kinder- und Jugendmedizin an den Salzburger Landeskliniken. Sein Befund lässt sich mit Zahlen belegen: So hieß es aus dem neuen psychosozialen Beratungs- und Versorgungszentrum am Gailenbachweg in der Stadt Salzburg kürzlich, dass aufgrund der Pandemie täglich Eltern von bis zu zehn Kindern um psychische Betreuung ansuchen.

...